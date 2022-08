Polícia Federal prende foragido da Justiça de Minas

Operação da polícia localizou e efetuou a prisão do acusado (foto: Polícia Federal/Reprodução)

A Polícia Federal, representante da Interpol e a Força Tarefa de Segurança Pública (FTSP) prenderam, na manhã dessa terça-feira (23/8), um foragido da justiça mineira desde dezembro de 2020.

O suspeito, de 33 anos, tem diversos registros criminais e é investigado por participação em organização criminosa, comércio ilegal de arma de fogo, furto de gado e receptação de veículo.

O nome dele foi incluído no alerta internacional (Difusão Vermelha) a pedido do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Peçanha em razão de indício de que estaria vivendo no exterior.

A Polícia Civil de Santa Maria do Suaçuí, Policiais Federais da Representação da Interpol em Minas Gerais e Policiais da Força Tarefa de Segurança Pública em Governador Valadares localizaram e efetuaram a prisão do acusado na zona rural da cidade de Água Boa, na Região do Vale do Rio Doce.

Após a prisão, ele foi encaminhado para o presídio de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, onde permanecerá à disposição do juízo de Peçanha, no Vale do Rio Doce.