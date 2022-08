Homem é preso ao usar documento falso para tentar sacar auxílio do Governo

Homem foi denunciado pela funcionária da casa lotérica ao tentar sacar Auxílio do Governo com documento falso (foto: Inter TV/Reprodução) Um homem de 28 anos foi flagrado pela funcionária de uma casa lotérica ao tentar utilizar identidade falsa para sacar auxílio do Governo Federal. O fato aconteceu no início da noite dessa segunda-feira (22/8), em Montes Claros, na região Norte de Minas.

Aos policiais, afirmou que os dados para a confecção do documento falso foram retirados da internet.

Ele foi preso em flagrante e vai responder pelo crime previsto no artigo 304 do Código Penal Brasileiro - “fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados”, com pena de um mês a um ano de detenção.