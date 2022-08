Casal é preso com carabina .40 em Barão de Cocais

De acordo com a polícia, os militares deram ordem de parada a um casal que estava em um Fiat Uno. O homem, que dirigia, assumiu não ter carteira de habilitação e demonstrou nervosismo com a abordagem.

Os policiais, então, fizeram buscas no carro e encontraram a carabina calibre .40 enrolada em um pano no banco de trás. A arma estava carregada com 31 munições intactas. Outros três carregadores também foram encontrados, com mais 19 munições.