Vídeo: caminhão tomba e tem carga saqueada na BR-381

Um carro e uma carreta se envolveram em acidente na manhã desta segunda-feira (31/10), no KM 343 da BR-381, em Bela Vista de Minas, Região Central do estado. A colisão ocorreu por volta das 5h. O motorista do veículo de passeio morreu.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro rodou na pista e bateu de frente na carreta, que tombou.