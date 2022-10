Inmet alerta para declínio de temperatura em 145 cidades de Minas Gerais

O alerta vai de 00h desta segunda até 00h de terça-feira (1/11) (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta na manhã desta segunda-feira (31/10) para declínio de temperatura de até 5°C em 145 cidades de Minas Gerais. O alerta vai de 00h desta segunda até 00h de terça-feira (1/11).

Ainda de acordo com o Inmet, os 145 municípios estão localizados nas regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste de Minas. Confira as cidades: