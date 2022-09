Temperatura aumenta no fim de semana mas frio volta na segunda; confira

O final de semana terá céu claro e aumento de temperatura na capital. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Belo Horizonte amanheceu com 9,7°C nesta sexta-feira (2/9) e sensação térmica de -6°C na estação Cercadinho. A máxima para hoje deve chegar a 26°C. No fim de semana a temperatura irá aumentar, mas o frio retorna na segunda-feira (5/9). Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O primeiro fim de semana de setembro trará calor durante o dia para a capital mineira. De acordo com o Inmet, no sábado, as temperaturas irão oscilar entre 11°C e 29°C. No domingo, entre 14°C e 29°C. Devido a uma frente fria, a segunda-feira irá registrar queda de temperatura, com mínima de 13°C.

Minas Gerais permanece com grande amplitude térmica - diferença entre a temperatura máxima e mínima - entre as regiões do estado. Maria da Fé, no Sul de Minas, foi a cidade mais fria hoje, com mínima de 4°C. A máxima pode chegar a 33°C no Triângulo.

Em todo o estado o tempo continua seco, com umidade abaixo de 30% e sem chance de chuva. Céu claro a parcialmente nublado na maioria das regiões, exceto Vale do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen