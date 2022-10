Adolescente é estuprada após participar de comemorações da vitória de Lula

PM de Patrocínio procura o suspeito do crime (foto: PMMG/Divulgação)

Uma adolescente de 14 anos procurou a Polícia Militar (PM) de Patrocínio na noite de domingo (30/10) e disse que foi estuprada por um homem, em um lote vago. O suspeito está foragido.

Segundo informações do registro policial, a jovem contou que no momento em que retornava para casa, após participar das comemorações da vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Praça Honorato Borges, foi abordada pelo suspeito que colocou um pedaço de madeira no seu pescoço e tampou a boca da adolescente.

Em seguida, ainda conforme relato da vítima aos militares, ela foi levada para um lote vago, onde o suspeito passou o órgão genital dele em seu corpo e introduziu os dedos em suas partes íntimas.

Neste momento, a jovem disse que populares que passavam nas proximidades perceberam o crime e tentaram conter o homem, que conseguiu fugir para o interior do Bairro Dona Diva.





Acompanhada da mãe, a adolescente foi encaminhada para atendimento médico no Pronto-Socorro Municipal e, em seguida, seria encaminhada para atendimento em programa municipal voltado a vítimas de violência sexual.