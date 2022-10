Dono de bar leva facada no peito após se negar a vender fiado

PM de Patrocínio procura o suspeito do crime (foto: PMMG/Divulgação)

Um dono de bar, de 76 anos, que teria se negado a vender bebida alcoólica fiado, foi atingido com uma facada no peito por um homem, na noite de ontem (30/10), em seu estabelecimento comercial, localizado no Povoado Chapadão de Ferro, zona rural de Patrocínio, Alto Paranaíba.