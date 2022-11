Polícia Civil investiga morte de amigo de jogador do Cruzeiro

Jorge Balbino estava na casa do atacante Rafa Silva quando passou mal (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a morte de Jorge Balbino Júnior, de 30 anos. Segundo a instituição, o corpo do homem deu entrada no Instituto Médico-Legal (IML), em Belo Horizonte, no final da tarde dessa quarta-feira (2/11).

Jorge estava na casa do atacante Rafa Silva, do Cruzeiro, quando passou mal. Ele foi levado para o Hospital Risoleta Neves, na Região Norte da capital, onde morreu na tarde de ontem. A Polícia Civil foi acionada para retirar o corpo. “Exame necroscópico sendo conduzido no momento”.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil para ter mais detalhes e aguarda resposta.

Pelas redes sociais, Rafa Silva lamentou a morte do amigo. “Irmão, pode ter certeza que você levou um pedaço de mim, não sei como vai ser daqui pra frente sem você, meu aliado”.