Integrante do PCC foragido de São Paulo é preso em BH

Homem preso em BH integra a organização criminosa PCC (foto: Conhecimentocientifico.com)

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar, no Bairro Barro Preto, em Belo Horizonte, a prender Maxsuel Walisson Ribeiro Cândido, de 24 anos, integrante do PCC paulista, e que estava foragido de um presídio daquele estado, onde cumpria pena de 16 anos.

A prisão ocorreu na esquina da Avenida Amazonas com Rua Timbiras, na noite de terça-feira (1/11). A informação foi passado ao Comando do Policiamento da Capital (CPC), que acionou uma viatura.

A partir da descrição recebida, os policiais avistaram um homem com as mesmas características e o abordaram. Ao consultar o nome do homem, descobriram que havia um mandado de prisão contra ele em aberto.

Maxsuel, que foi levado para o 3º DP Centro, tem diversas prisões por crimes cometidos pelo PCC, como roubo, furto e tráfico de drogas. Ele deverá ser transferido para São Paulo ainda esta semana.