Bandidos executam homem e ferem crianças dentro de supermercado

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o rapaz, de 26 anos, saía do supermercado junto com a companheira e a filha de um ano, quando dois homens encapuzados o abordaram. O jovem correu para dentro do estabelecimento e acabou executado no local.









Durante a perseguição, um menino de 4 anos foi baleado na mão direita e uma garota de 13 ficou ferida de raspão no abdômen. Socorridos no Hospital Municipal de Ibirité, eles não correm risco de morrer.





Conforme os policiais, os criminosos fugiram em um Chevrolet Onix branco, cuja placa não foi identificada. Até a madrugada desta quarta-feira (2/11) nenhum suspeito havia sido localizado. A motivação do crime ainda é desconhecida.

*Colaborou Hiago Rocha, da TV Alterosa