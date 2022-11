Casal de idosos é atacado com facadas por vizinho em BH; mulher morre

Vizinho teria ido tirar satisfações com o casal, após ser alvo de boatos de abuso infantil (foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem, de 28 anos, invadiu a casa dos vizinhos e atacou um casal de idosos na manhã desta terça-feira (1/11), no bairro Boa Vista, na Região Leste de Belo Horizonte. A mulher, de 63 anos, foi socorrida, mas morreu no caminho do hospital, já o seu marido, de 73, foi levado em estado grave para o Hospital João XXIII. Um homem, de 28 anos, invadiu a casa dos vizinhos e atacou um casal de idosos na manhã desta terça-feira (1/11), no bairro Boa Vista, na Região Leste de Belo Horizonte. A mulher, de 63 anos, foi socorrida, mas morreu no caminho do hospital, já o seu marido, de 73, foi levado em estado grave para o Hospital João XXIII.





LEIA MAIS 11:56 - 01/11/2022 PM da reserva mata namorado de ex-mulher

14:00 - 01/11/2022 Motorista de app sofre tentativa de homicídio em Ouro Preto

13:22 - 01/11/2022 Cemitérios sao reformados em Montes Claros para receber visitantes



Ele tentou resistir à prisão, e depois de ser atingido por choques e balas de borracha, foi preso em flagrante. A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h10, e no local encontrou o suspeito totalmente transtornado com duas facas na mão. O homem tentava quebrar uma porta do segundo andar do imóvel onde estava a filha do casal, de 38 anos, com seus dois filhos.Ele tentou resistir à prisão, e depois de ser atingido por choques e balas de borracha, foi preso em flagrante.





Segundo a PM, o idoso teria entrado em luta corporal com o suspeito e sofreu um corte na artéria do pescoço e na traqueia. O criminoso teve um corte no peito, sendo socorrido até a UPA Leste.





A idosa teve três perfurações: uma na clavícula e duas no toráx. Ela foi encontrada com uma lâmina de faca presa em seu corpo.





O crime teria sido motivado por um boato de que o suspeito estaria “abusando de crianças”. Ele acreditava que o casal de idosos seria responsável pelo boato e teria ido ao local tirar satisfação com eles.

A Polícia Civil deslocou uma equipe de perícia para o local e o homem foi levado para a 3º Delegacia de Polícia Civil Leste, responsável por investigar o crime.



*Estagiário sob supervisão