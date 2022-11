Jovem assassinado ao comemorar vitória de Lula é velado em Contagem

De acordo com familiares, Pedro era um jovem pacífico, que trabalhava como motorista de aplicativo e entregador, e estudava para prestar concurso público (foto: Maicon Costa/EM/D.A Press)

Está sendo velado no Cemitério Parque Renascer, na tarde desta terça-feira (1/11), o corpo de Pedro Henrique Dias Soares, assassinado enquanto comemorava a vitória de Lula nas eleições presidenciais no domingo. O sepultamento ocorre no mesmo local, às 13h.Pedro Henrique foi baleado três vezes por Ruan Nilton da Luz, de 36 anos, que entrou na garagem onde o jovem celebrava com familiares, entre eles bolsonaristas, e abriu fogo. Pedro Henrique era formado em direito e trabalhava com entregas e como Uber Segundo familiares, a motivação do crime foi política. Testemunhas relataram ter ouvido o suspeito gritar "Bolsonaro" na rua, antes do crime. Outro fator que reforça a tese é que Ruan teria postado em seu Instagram, dias antes, que "iria fazer uma desgraça", se Jair Bolsonaro fosse derrotado nas eleições.Ruan tinha licença de CAC e foi preso. Além das duas pistolas 380 utilizadas no crime, o homem possuía um rifle e mais de 500 munições em sua casa. A defesa do suspeito afirmou que ele possui problemas psicológicos, versão contestada pelos familiares da vítima.Momentos antes de abrir fogo contra a família de Pedro , Ruan havia baleado mãe e filha. Segundo amigos da vítima, a mãe já está em casa e a criança, de apenas 12 anos, segue internada.