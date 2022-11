PM da reserva mata namorado de ex-mulher

O registro foi na madrugada de segunda (foto: Vinícius Lemos) Um policial militar reformado é procurado pelo assassinato do namorado da ex-mulher do antigo agente segurança pública, em Uberlândia. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (31/10), na cidade do Triângulo Mineiro. A motivação pode ser ciúme.

A vítima tinha 46 anos e o policial procurado era tenente coronel na PM. No registro sobre o caso, o que foi dito era que o homem assassinado estava em uma festa com amigos e com a companheira, no bairro Santa Mônica, zona leste da cidade.

Ainda não foi possível determinar com certeza a motivação do assassino, mas a principal suspeita é de um crime passional.

Foi aberto um procedimento investigatório para apuração por parte da Polícia Civil.