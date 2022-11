Suspeito de matar homem e ferir 4 pessoas em comemoração tinha 500 munições

PM apreendeu diversas munições na casa do autor (foto: Reprodução) O suspeito de matar um homem e ferir outras quatro pessoas no bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte, tinha 500 munições em casa. O crime ocorreu na noite desse domingo (30/10).









Duas pistolas modelo Taurus estavam com ele, uma carregada com duas munições e a outra com 15. Além disso, dois carregadores com 15 e 17 munições, respectivamente, foram apreendidos.





O autor revelou ter um rifle calibre 22 em casa. Na busca realizada na residência do suspeito, a esposa dele mostrou à PM onde estava a arma, que foi recolhida junto com 500 munições calibre 22 e 20 munições calibre 380.