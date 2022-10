Acidente com micro-ônibus na BR-365 deixa 17 feridos

Micro-ônibus capotou em trecho estreito e sinuoso da BR-365, deixando 17 feridos (foto: Divulgação/ CBMMG)

Dezessete pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, em um acidente com um micro-ônibus, que capotou depois de sair da pista, no início da manhã desta segunda-feira (31/10), no quilômetro 59 da BR-365, próximo ao distrito de Água Boa, no município de Claro dos Poçoes, no Norte de Minas.

O veículo, que pertence ao Consórcio Intermunicipal Multfinalitário do Médio São Francisco (Cimmesf), transportava pessoas de Pirapora, submetidas a tratamento de câncer ou hemodiálise em Montes Claros, distante 170 quilômnetros da cidade ribeirinha.

O número de vítimas foi levantado pela reportagem do Estado de Minas junto ao Corpo de Bombeiros e à Secretaria de Saúde de Pirapora. Os feridos foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.

Um homem, de aproximadamente de 70 anos, teve ferimentos graves e foi transportado em um helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Montes Claros. O hospital recebeu 14 pacientes, segundo o secretário municipal de Saúde de Pirapora, Rafael Lana Rangel.

Outros três pacientes foram encaminhados para o Hospital da Fundação Municipal Doutor Moisés Magalhães Freire, de Pirapora. O micro-ônibus deixou a cidade por volta das 5 horas da manhã, conduzindo 18 pessoas.





Micro-ônibus capotou fora da pista na BR-365 (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação)

Pista escorregadia

De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros José Enivaldo Queiroz Silva, que esteve no local do acidente, o motorista do micro-ônibus contou que perdeu o controle da direção do veículo, que saiu desgovernado, entrou pela contramão, saiu da pista e capotou. O micro-ônibus tombou a cerca de seis metros da pista.

Ainda segundo o militar, o motorista, que teve ferimentos leves, revelou que a pista estava escorregadia, em virtude de uma chuva fina. O acidente aconteceu em uma reta.