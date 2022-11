Grave acidente mata 5 pessoas da mesma família na BR-135, no Norte de Minas

Fiat Uno ficou completamente destruído em acidente (foto: Redes sociais/divulgação)

Os corpos ainda não foram identificados. O Fiat Uno envolvido na tragédia tem placa de Bocaiuva, mas as autoridades ainda não confirmaram se os tripulantes moravam na cidade. Os ocupantes da Toro viajavam da Bahia para São Paulo.

Cinco pessoas - dois adultos e três crianças - morreram em um grave acidente no início da tarde desta quinta-feira (3/11), no km 413 da BR-135, próximo a Bocaiuva, no Norte de Minas.Segundo o Corpo de Bombeiros, as cinco vítimas são da mesma família e viajavam em um Fiat Uno. No trecho entre Engenheiro Navarro e Bocaiuva, o veículo se chocou com uma picape Fiat Toro, ocupada por duas pessoas, que tiveram apenas ferimentos leves.De acordo com PMRv, o motorista do Uno perdeu o controle do carro, que saiu desgovernado e entrou pela contramão, atingindo violentamente a Toro. O Fiat Uno saiu da rodovia e ficou totalmente destruído, causando a morte instantânea dos ocupantes. Para os militares, a chuva, que deixou pista escorregadia, pode ter contribuído para a colisão.