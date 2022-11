Homem invade casa, mata namorada e esfaqueia rival por suspeita de traição

Crime foi cometido na cidade de Tiros, no Alto Paranaíba

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta de 2h50, uma equipe foi acionada a comparecer na rua São Gonçalo, no Bairro Lagoinha, onde o autor, após encontrar a namorada na residência do homem, desferiu vários golpes de faca contra ambos.