Ambulância capota com paciente em tratamento de câncer

A ambulância saiu de Patos de Minas e seguia sentido Uberaba (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Uma ambulância que levava um paciente com câncer capotou na BR-146, em Cruzeiro da Fortaleza, no Alto Paranaíba, na manhã desta quarta-feira (2//11). O acidente foi na altura do trevo que dá acesso ao distrito de Brejo Bonito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas. A ambulância saiu de Patos de Minas e seguia sentido Uberaba para levar um paciente oncológico para tratamento.

Segundo informações dos militares, o motorista perdeu o controle do veículo e capotou no trevo.

O paciente, de 61 anos, teve um corte na cabeça e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O filho do paciente, que também estava na ambulância na hora do acidente, teve um corte no supercílio e também foi socorrido pelo Samu.

O motorista da ambulância não teve ferimentos.

O proprietário da empresa responsável pela ambulância esteve no local para recolher o veículo.