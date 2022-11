Com céu claro, BH bate 3° recorde de frio em novembro neste sábado (5)

Vista de Belo Horizonte no Bairro Santa Lúcia, neste sábado (5/11) com céu claro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A temperatura despencou em Belo Horizonte e nas regiões ao Sul de Minas Gerais no decorrer desta semana. O frio fez os mineiros usarem agasalhos e quem sonhou com uma trégua do "gelo" neste fim de semana tende a se frustrar.

Neste sábado (5/11), segundo a Defesa Civil, a mínima chegou a 10°C, terceiro recorde para o mês de novembro, em três dias. A máxima deve atingir os 25°C.





“Esse frio se deve a presença de uma massa de ar frio polar sobre o estado de Minas Gerais, que provoca o declínio na temperatura”, explica Claudemir de Azevedo, meteorologista do quinto distrito de meteorologia do Inmet.





Já a umidade relativa do ar deverá girar, na parte da tarde, em torno de 30% – no limite do alerta amarelo, segundo a Organização Mundial de Saúde.