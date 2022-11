Fim de semana pode ter novo recorde de frio em BH

Massa de ar frio polar provocou queda atípica na temperatura (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Para o sábado, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê um céu parcialmente nublado em BH e sua região metropolitana, com uma temperatura ainda baixa. A mínima pode chegar a 9ºC, batendo o A temperatura despencou em Belo Horizonte e nas regiões ao Sul de Minas Gerais no decorrer desta semana. O frio fez os mineiros tirarem os agasalhos do guarda-roupa na quinta (3/11) e nesta sexta-feira (4/11). Quem pensa que o "gelo" dará uma trégua e poderá aproveitar uma piscina ou um sorvete com a volta do calor pode estar enganado.Para o sábado, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê um céu parcialmente nublado em BH e sua região metropolitana, com uma temperatura ainda baixa. A mínima pode chegar a 9ºC, batendo o terceiro recorde do indicador em três dias . A máxima deve atingir os 25ºC. Já a umidade do ar será de 30% na parte da tarde.



“Esse frio se deve a presença de uma massa de ar frio polar sobre o estado de Minas Gerais, que provoca o declínio na temperatura”, explica Claudemir de Azevedo, meteorologista do quinto distrito de meteorologia do Inmet.



No domingo (6/11), o céu continua parcialmente nublado, com a temperatura mínima em 10ºC e a máxima em 25ºC. Já a chuva não deve dar as caras na Grande BH. A previsão indica que as temperaturas voltam a subir na segunda-feira (7/11).



Interior de Minas



No Norte de Minas Gerais e no Vale do Jequitinhonha, o ceu estará de nublado a parcialmente nublado, com chance de chuvas isoladas no sábado (6). No Sul, a temperatura mínima é de 6ºC. No Triângulo, a máxima gira em torno de 25ºC.



O domingo vai conviver com a possibilidade de pancadas de chuva isoladas nas regiões Noroeste, Central, Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Triângulo Mineiro. Nas demais zonas, o céu permanece parcialmente nublado. A mínima será de 6°C, no Sul, e a máxima de 30°C, no Norte.



Sensação Térmica

Com o frio e suas condições climáticas favoráveis, torna-se comum o registro de sensações térmicas que podem marcar temperaturas abaixo de zero. Na madrugada de quinta-feira (3/11), por exemplo, a sensação chegou a -13,5°C. Na sexta-feira (4/11), às 5h, foi marcado -12,3°C