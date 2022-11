Carro é prensado entre dois caminhões na Av. Antônio Carlos, em BH

Carro prensado entre caminhões na Av. Antônio Carlos, em BH, neste sábado (5/11) (foto: Divulgação/CBMMG)



O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) conseguiu retirar a vítima de dentro do carro sem ferimentos visíveis. Um carro ficou prensado entre dois caminhões na Avenida Antônio Carlos, no Bairro Liberdade, em Belo Horizonte, na manhã deste sábado (5/11).O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) conseguiu retirar a vítima de dentro do carro sem ferimentos visíveis.









A BHTrans também esteve no local para controle do trânsito. Pouco mais de uma hora depois, os agentes conseguiram deslocar os veículos da via e liberar a passagem.