Vídeo: suspeito de abusar de sobrinha há três anos tem carro incendiado

Revoltados, moradores do Bairro Vila Esperança I, na Zona Norte do município, invadiram a casa do homem antes de iniciar a destruição do automóvel dele, um Fiat Mille prata.

Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a palavra “pedófilo” escrita na porta do motorista e parte da lataria amassada, além dos vidros quebrados.O vídeo também mostra o carro tombado no meio da via, momentos antes de os moradores atearem fogo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e controlou as chamas.