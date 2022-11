R$ 100 mil e três mandantes: PC prende suspeitos de execução em Muriaé

Operação foi deflagrada em 4 cidades da Zona da Mata (foto: PCMG/Divulgação) A Polícia Civil de Muriaé deflagrou a Operação Senhores Feudais, que teve como objetivo cumprir mandados de prisão dos suspeitos pela morte de Ernando Cabral de Souza, ocorrida no dia 1º de setembro de 2022.

Na ocasião, a vítima foi encontrada morta com um tiro no rosto e com o carro em que estava incendiado. Desde então, a corporação está investigando o crime. E de acordo com o delegado Glaydson Souza, três pessoas foram os mandantes do assassinato.