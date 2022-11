Adolescentes assaltam motéis de BH e levam produtos de sex shop

Um dos motéis que foi assaltado fica próximo à BR 040 (foto: Reprodução/ Google Street View)



Segundo a polícia, além do dinheiro, eles também levaram produtos de sex shop, baralhos e cigarros. O crime aconteceu na noite dessa sexta-feira (4/11). Três jovens, de 16, 17 e 18 anos, foram presos suspeitos de roubar motéis no Bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte.Segundo a polícia, além do dinheiro, eles também levaram produtos de sex shop, baralhos e cigarros. O crime aconteceu na noite dessa sexta-feira (4/11).





Agindo de maneira parecida, eles pediram o celular da funcionária do caixa e levaram toda a quantia em dinheiro. Mas, depois de serem reconhecidos por outro crime no motel, somente dois dos três adolescentes conseguiram fugir. O mais novo, de 16 anos, foi detido por populares, que chamaram a polícia.





A PM levantou informações sobre os outros dois adolescentes. Ao localizá-los, o menor de 17 anos confessou ter participação no crime e estava com o material roubado. Já o maior de idade, de 18 anos, também afirmou a participação, mas alegou que foi forçado pelos outros dois e teria sido agredido com socos. Ele foi levado para atendimento na UPA, com uma lesão no dedo.





Ao todo, a PM apreendeu uma réplica de arma de fogo, 24 buchas de maconha, 11 comprimidos de ecstasy e recuperou R$542,60, 3 baralhos, maços de cigarro e um celular.





A ocorrência e os autores foram encaminhados para a Polícia Civil.