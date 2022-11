Idoso é preso após obrigar a prima a namorá-lo mediante ameaça com arma

Denúncia e prisão

A importunação mais grave aconteceu nessa sexta-feira (4/11), quando o idoso a procurou e colocou uma arma de fogo sobre sua cabeça, com intuito de obrigá-la a aceitar o namoro.Na manhã deste sábado, o idoso voltou à casa da mulher e bateu no portão várias vezes. Cansada da situação, a vítima acionou a Polícia Militar relatando a perturbação do sossego.O suspeito fugiu do local antes da chegada dos policiais. Após rastreamentos, os militares o encontraram em um ponto de ônibus nas proximidades da residência da vítima.Ao ser questionado, ele afirmou que precisa de uma companheira, motivo pelo qual procurou a prima e fez a proposta. Alegou também que jamais faria algo contra ela e que queria ajudá-la financeiramente.Sobre a arma mencionada pela vítima, o homem autorizou os policiais a realizar buscas em sua residência, localizada no Bairro Jardim Panorâmico.Os militares foram até o local e encontraram debaixo do colchão da cama do suspeito um revólver calibre 32, carregado com seis munições, dentro de um coldre de couro.Após o flagrante, o idoso foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.