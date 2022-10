Idoso de 73 anos ameaça policial e é preso por porte ilegal de arma

Na porta esquerda do veículo, um Fiat Toro, foram encontrados o revólver calibre 38 e cinco cartuchos intactos. (foto: Polícia Militar)



Um idoso de 73 anos ameaçou um capitão da Polícia Militar com um revólver calibre 38 após uma briga de trânsito em Montes Claros, região Norte de Minas, na manhã dessa segunda-feira (17/10). A arma não tinha registro, e foram encontrados cinco cartuchos de munição no carro. O homem foi preso por porte ilegal de arma e entregue à Polícia Civil.

Então, o homem foi até seu carro e voltou com o revólver calibre 38. O capitão, ao perceber que o sujeito estava armado, abrigou-se atrás de um veículo estacionado e contatou o Centro de Operações da PM. O idoso entrou no seu carro, um Fiat Toro, e saiu do local.

A Polícia Militar iniciou as buscas pelo autor da ameaça imediatamente. Ele foi localizado no bairro Todos Os Santos. Na porta esquerda do veículo foram encontradas a arma e os cartuchos intactos.





O homem de 73 anos se identificou como advogado. Em consulta à OAB, sua inscrição foi localizada, mas foi verificado que ela estava cancelada. As armas não tinham registro e foram apreendidas, assim como o carro usado pelo autor, que foi preso em flagrante.