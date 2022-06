Latrocínio: aposentado é morto a pauladas em Montes Claros

Crime aconteceu na Rua Risério Leite, no Bairro Morrinhos, em Montes Claros (foto: Redes sociais/divulgação)

Um aposentado, de 65 anos, foi morto a pauladas dentro de casa, em Montes Claros, no Norte de Minas. Ele também foi amordaçado e teve as mãos e pés amarrados. O homem foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. O suspeito, de 40 anos, foi preso pela Polícia Militar e confessou o crime.

Após cometer o assassinato, o suspeito levou o carro da vítima, um Gol vermelho, que foi recuperado pela Polícia Militar. Também teria levado R$ 300,00 em dinheiro, segundo testemunhas.

O latrocínio aconteceu no Bairro Morrinhos, perto da Área Central da cidade, onde, na tarde de domingo (12/6), o corpo do aposentado foi encontrado no interior da residência, junto a uma poça de sangue.

Na tarde desta segunda-feira, a reportagem do Estado de Minas esteve no local do assassinato, onde os vizinhos demonstraram revolta com o crime. "Se a polícia tivesse soltado ele (o autor confesso do latrocínio) aqui, ele teria sido linchado", afirmou um morador, que preferiu não se identificar.

Depois de ser preso, o suspeito foi levado pela polícia até o Bairro Morrinhos, onde revelou mais detalhes do brutal assassinato.

Os vizinhos do aposentado também disseram à reportagem que o autor confesso, que é usuário de drogas, foi visto no local do crime - um barracão, dois dias antes de o corpo ter sido encontrado. Eles acham que o latrocínio foi cometido no sábado (11/6).

De acordo com a Polícia Militar, na tarde de domingo, testemunhas encontraram o corpo do aposentado junto à poça de sangue no interior do barracão, com os pés e mãos amarrados com uma corda.

O autor do crime amordaçou o aposentado com a própria camisa da vítima. Os vizinhos também perceberam que o carro do aposentado, não estava na garagem da residência.

A Polícia Militar foi acionada e, ainda na tarde de domingo, encontrou o veiculo roubado, que estava estacionado na Rua Teófilo Pires, no Bairro São João, em outra região da cidade, também próxima da área central do município.

De acordo com a PM, o suspeito foi encontrão deitado próximo ao carro. Durante a busca pessoal, foi encontrado com ele a chave do veículo. Também foi localizado no chão uma bolsa com os documentos da vítima. Segundo testemunhas, o homem também teria levado R$ 300,00 do aposentado.

Conforme a Polícia Militar, o suspeito confessou o latrocínio, alegando que ganhou a confiança do aposentado para entrar em sua residência. Ele também revelou que deu uma paulada na cabeça do aposentado e tentou obriga-lo a confessar "onde estava o dinheiro".

Na sequência, ao perceber que a vítima estava sem vida, deixou o local, dirigindo o carro Gol que estava estacionamento na garagem da casa.