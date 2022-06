Joalheria de Montes Claros trabalha de 'portas fechadas' após sete assaltos

Placa em joalheria assaltada sete vezes em Montes Claros (foto: Ariane Galdino/divulgação)

Uma joalheria de Montes Claros, no Norte de Minas, está funcionando de portas fechadas depois que o estabelecimento foi assaltado sete vezes. O crime mais recente foi na manhã de quarta-feira (8/6).

“Por falta de segurança pública trabalharemos de portas fechadas. Favor tocar o interfone”, diz a placa instalada pela comerciante Ariane Galdino em frente à loja localizada na esquina das ruas Dom Pedro e Doutor Veloso, no Centro da cidade.



Na manhã de quarta-feira, dois homens, usando capacetes e armados, entraram na joalheria e anunciaram o assalto. Enquanto um deles rendeu os funcionários, o outro apanhou todas as mercadorias - a maioria peças em ouro - e as colocou dentro de uma sacola. A ação foi filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Após o assalto, os dois homens fugiram de moto. No mesmo dia, a motocicleta, que tinha sido furtada, foi encontrada perto do Bairro JK, no Norte de Montes Claros. No mesmo local também foram encontrados cerca de 20 pingentes folheados de ouro roubados da joalheria.

“A sensação que tenho é de muita indignação e de impotência, que termina em angústia. É muita coisa que passa na nossa cabeça quando a gente passa por uma situação dessa”, afirma Ariane Galdino.

A comerciante ainda não sabe qual o valor total das joias roubadas pelos assaltantes, mas diz que foi um prejuízo significativo, “pois eles levaram muita coisa em ouro”.

Ariane argumenta ainda que está sofrendo maior prejuízo pelo fato de ter que trabalhar com as portas fechadas, o que impacta nas vendas justamente no período que antecede o Dia dos Namorados, no domingo, 12 de junho.

Sem criticar a Polícia Militar e a Polícia Civil, a comerciante diz que sua reclamação é contra estado e município pela falta de monitoramento nas ruas centrais de Montes Claros. “Estamos perto da delegacia de polícia e não vimos policiamento nas ruas do Centro da cidade”, lamentou Ariane Galdino.