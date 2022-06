Carro cai dentro de canal de córrego em Montes Claros

O condutor do carro, de 41 anos, escapou e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



O acidente aconteceu na Avenida Antônio Lafetá Rebello, no Bairro Monte Carmelo, na tarde desse domingo (5/06). Um motorista perdeu o controle da direção e o carro que ele dirigia foi parar no canal do córrego Melancias, em Montes Claros, no Norte de Minas.O acidente aconteceu na Avenida Antônio Lafetá Rebello, no Bairro Monte Carmelo, na tarde desse domingo (5/06).









Posteriormente, foi encaminhado ao pronto socorro da Santa Casa de Montes Claros, onde ficou sob cuidados médicos.





O homem sofreu trauma de tórax, de crânio e de face. De acordo com o Corpo de Bombeiros, para salvar o motorista, presp dentro do veículo, foi necessário quebrar o vidro traseiro.





O condutor estava sozinho no carro. Não foi informada a velocidade do veículo no momento do acidente, que aconteceu perto de um supermercado.