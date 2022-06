Governo volta a recomendar o uso de máscaras na Cidade Administrativa

Cidade Administrativa (foto: Agência Minas/Reprodução ) O Governo de Minas Gerais voltou a recomendar o uso de máscaras de proteção na Cidade Administrativa, no Bairro Serra Verde, Região Norte de Belo Horizonte. Na última semana, a Prefeitura da capital fez a recomendação do uso do item de segurança em locais fechados.









Segundo o secretário de Saúde do estado de Minas Gerais, o médico Fábio Baccheretti, esse aumento no número de casos já era esperado uma vez que a COVID-19 tem caráter sazonal e, em épocas mais frias como o outono e inverno, no qual o risco de contaminação por doenças respiratórias é maior, há aumento nos índices.





“A COVID-19 vai aumentar. O que estamos observando agora, nada mais é do que o esperado. Não há cepas novas, não é um momento de fragilidade vacinal da população”, destacou ele no final de maio.