Preso homem que transportava ilegalmente barras de ouro escondidas no tênis

Barras são avaliadas em mais de R$ 300 mil (foto: PMRv/Reprodução)

Um homem, de 41 anos, foi preso por fazer o transporte ilegal de ouro. O carro dele foi parado no km 110, da Br 364, em Itapagipe, no Triângulo Mineiro.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carros do suspeito, um Honda Civic, foi parado durante operação na rodovia.

Durante revista pessoal no motorista, as três barras de ouro foram encontradas sob as palmilhas do tênis que o suspeito estava usando.

O homem confessou que fazia o transporte ilegal do metal. Ele saiu do Mato Grosso e a intenção era levar as barras para São Paulo.

Ainda segundo a polícia, o valor estimado das barras encontradas é de R$ 300 mil.

O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Federal de Uberaba.