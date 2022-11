Polícia prende líderes de facções investigadas por tráfico de drogas em BH

Datalhes da operação foram divulgados nesta segunda-feira (7/11) (foto: PCMG/ Divulgação) A Polícia Civil prendeu 11 pessoas e cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em operação contra duas facções investigadas por crimes de homicídio e tráfico de drogas. A operação denominada ‘Duo Latera’ aconteceu na sexta-feira (4/11) e no sábado (5/11) em Belo Horizonte e Guanhães, no Vale do Rio Doce. Um suspeito segue foragido.









O irmão sobrevivente preparou uma vingança e, com cinco aliados, matou uma liderança da gangue rival. Na sequência ele seguiu comandando o tráfico em Guanhães, onde foi preso. Os detidos na operação têm entre 20 e 39 anos e registros policiais por homicídio, roubo, furto, tráfico e associação para o tráfico.





Segundo o delegado que coordena as investigações, Guilherme Catão, as prisões enfraquecem o tráfico de drogas no aglomerado da Capital. “Agimos nas duas principais facções criminosas da Ventosa e, com isso, nesse momento, podemos dizer que se criou um vácuo de poder na região”.





A operação foi organizada pelo Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e contou com a participação da Delegacia de Polícia Civil em Guanhães, do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Coordenação Aerotática (CAT) e do Canil da Polícia Civil.