Enfermeira aciona polícia por suspeitar de estupro vulnerável

Depois de atendimento na UPA, crianças foram encaminhadas para o Centro Materno Infantil, no Hospital Municipal de Contagem, onde a mais velha passou por exames (foto: Prefeitura de Contagem/Reprodução)

Uma enfermeira acionou a Polícia Militar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Petrolândia, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (6/11), por suspeitar que duas crianças foram estupradas.

Segundo a Polícia Militar, a mãe das crianças, de um e dois anos, levou as duas para atendimento depois que a mais velha reclamou de dor nas partes íntimas.

Em conversa com os militares, a mãe informou que já suspeitava do companheiro e que viu o momento em que ele saiu do quarto com a menina de 2 anos no colo.Ainda no relato da mãe, a criança tinha um líquido na boca e reclamava de dor.

Logo depois, a mãe saiu de casa com as filhas e encontrou com a enfermeira, que é parente. Ela verificou as partes íntimas da menina e percebeu uma vermelhidão.



As duas, então, seguiram para a UPA Petrolândia com as crianças.

Depois do atendimento, elas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Contagem, no Centro Materno Infantil. Após o atendimento com o pediatra, o médico realizou exames e coleta de material apenas da menina mais velha. As crianças foram liberadas depois do atendimento.

A mãe ainda indicou o endereço onde o suspeito poderia ser encontrado. No local, o homem negou ter abusado das crianças.

O homem ainda foi questionado sobre uma mochila que estava em sua residência. Depois de perceber o nervosismo dele, os militares encontraram uma arma de fogo, calibre 22 com duas munições.



Ele foi preso em flagrante. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda retorno.