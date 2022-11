Idoso é preso em Januária suspeito de abusar de criança de 9 anos

Criança de 9 anos pode ter sofrido abusos do vizinho (foto: Reprodução/PixabaY)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu na comunidade de Riacho da Cruz, em Januária, na Região Norte do estado, mandado de prisão preventiva expedido contra um idoso de 67 anos suspeito de estupro de vulnerável, na sexta-feira (4/11). A vítima, uma criança de 9 anos, teria sofrido abusos por parte do suspeito, que é seu vizinho.

Os fatos foram denunciados à Polícia Civil pela mãe da vítima, no dia 20 do mês passado. Segundo ela, a irmã mais nova da criança, de seis anos, presenciou cenas de abusos e contou para uma tia delas. Essa tia, conforme explicou a mãe da menina, foi quem a informou sobre a conduta criminosa do idoso.

A investigação policial apontou que o suspeito, vizinho da família, tinha a confiança deles, assim, ele atraía as crianças para sua casa oferecendo lanches. No local, ele praticava atos libidinosos com a criança de 9 anos, sem que a família desconfiasse.





De acordo com a delegada Nanci Gonçalves Lima o conjunto provas é robusto e comprova a autoria do crime investigado. Por isso, no mesmo dia em que recebeu a denúncia representou pela prisão do suspeito.

A prisão foi deferida e ele foi preso na tarde da última sexta-feira. O suspeito encontra-se no sistema prisional à disposição da Justiça.

Porém diligências continuam visando concluir o procedimento em trâmite.