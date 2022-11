BH: Dupla de assaltantes é presa após tentar roubar carro de aplicativo

Carro modelo Chevrolet Classic foi recuperado pela polícia (foto: Divulgação/ PMMG) Uma dupla de assaltantes foi presa após tentar roubar um carro no Bairro Serrano, Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (6/11). O crime foi flagrado por um policial que estava a caminho do quartel.









O veículo estava estacionado e, de repente, um homem saiu assustado e correndo. O sargento escutou um motoqueiro que passava no local dizendo "estão roubando o carro" e, percebendo que se tratava de um crime, o policial saiu do seu próprio veículo, ordenando que os assaltantes saíssem do Chevrolet Classic.

Eles não obedeceram e continuaram tentando tirar o carro do lugar, mas sem sucesso, ouviram a nova ordem do policial, deitaram no chão e foram algemados. Pessoas que estavam no local chamaram a PM.





Segundo o motorista, ele trabalha com aplicativos de corrida e uma chamada com o nome de 'Nicole' apareceu. Ele foi buscar os passageiros e no local, dois homens entraram nos bancos de trás.





Em seguida, apontaram uma arma para a cabeça do motorista e passaram para o banco da frente. Desesperado, a vítima saiu correndo do carro e encontrou com o policial.





Ele teve um machucado no joelho, mas não quis atendimento médico.





Os dois suspeitos têm passagens pela polícia. Segundo a PM, um homem identificado como Pedro, tem 23 anos e 13 passagens. A primeira ocorrência foi registrada em 2013, quando ele tinha apenas 14 anos.





Já o outro suspeito, de 27 anos, identificado pela polícia como Jonathan, tem 17 passagens e também cometeu o primeiro crime quando ainda era menor de idade.





Eles ficaram em silêncio e a ocorrência foi encerrada no Detran, com prisão em flagrante.