Desfile no compasso da diversidade abre festival de teatro em BH

Representantes de indígenas, blocos de carnaval e folia de reis: teve de tudo um pouco no cortejo de abertura do FIT, no Centro de BH (foto: Fotos: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Um desfile no compasso da diversidade étnica e rítmica nas ruas da capital mineira, antecedido por conversa com escritores, abriu ontem a 15ª edição do Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua de Belo Horizonte (FIT BH), que vai até o dia 11. A programação teve início com bate-papo com os escritores Conceição Evaristo e Ailton Krenak, no Teatro Francisco Nunes, pela manhã. Ambos estão entre os homenageados do festival. O fotógrafo Guto Muniz também participa, com uma exposição fotográfica itinerante em um ônibus, que vai rodar a cidade.

A concentração para o cortejo ocorreu no cruzamento da Avenida Amazonas com as ruas São Paulo e Tamoios. A dispersão foi feita embaixo do Viaduto Santa Tereza. Durante o percurso, desfilaram os blocos Saúde, Tambor Mineiro, Corte Devassa, Como Te Lhama e o grupo Pata de Leão.