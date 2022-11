BH: Mesmo com céu nublado e chuvas isoladas, temperatura começa a subir

Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, é comum a chegada de frentes frias nesta época do ano. "Porém, essa veio acompanhada de uma massa de ar polar de intensidade muito forte. Foi um fenômeno atípico para esta época do ano", disse.Leia mais: Frio atípico inicia trégua em Minas nesta semana Nas regiões Sul, Zona da Mata e Leste de Minas Gerais, a previsão é de céu nublado com temperaturas amenas. No Triângulo, Norte e Noroeste do estado, a tendência é de sol entre nuvens e calor no período da tarde. No Sul de Minas, as temperaturas devem variar entre 7°C e 20°C. Já no Norte, os termômetros marcam entre 18°C e 30°C. Nesta semana, há possibilidade de chuvas moderadas nas regiões do Triângulo e Oeste do estado. Já nas demais regiões, a previsão é de tempo firme.