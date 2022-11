Homem é achado morto após assassinar sogra e esfaquear ex-mulher em MG

Crime aconteceu nesse sábado (5/11), em São Lourenço. Corpo do suspeito foi localizado na manhã deste domingo (6) (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem de 34 anos foi encontrado morto na manhã deste domingo (6/11), em Conceição das Pedras, no Sul de Minas. A suspeita das autoridades é de que ele tenha cometido suicídio após assassinar a sogra, de 56, e a ex-mulher, de 30, a facadas. O crime ocorreu nesse sábado (5/11), em São Lourenço, na mesma região, a cerca de 70 quilômetros de onde as vítimas moravam. Um homem de 34 anos foi encontrado morto na manhã deste domingo (6/11), em Conceição das Pedras, no Sul de Minas. A suspeita das autoridades é de que ele tenha cometido suicídio após assassinar a sogra, de 56, e a ex-mulher, de 30, a facadas. O crime ocorreu nesse sábado (5/11), em São Lourenço, na mesma região, a cerca de 70 quilômetros de onde as vítimas moravam.

Porém, ao entrar na casa, ele se deparou com o atual namorado da ex, de 22 anos, e iniciou uma discussão. Irritado, ele pegou as crianças, levou-as para dentro do carro que estava estacionado em frente à casa e voltou com um facão. A sogra conseguiu trancar a porta e impedir a entrada, mas ele escalou uma grade do prédio e acessou a residência delas por meio de uma janela. De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Militar, o suspeito, que residia em Conceição das Pedras, viajou para o município com o objetivo de visitar os filhos do casal, de 6 e 8 anos, que residiam com a ex-companheira.Porém, ao entrar na casa, ele se deparou com o atual namorado da ex, de 22 anos, e iniciou uma discussão. Irritado, ele pegou as crianças, levou-as para dentro do carro que estava estacionado em frente à casa e voltou com um facão. A sogra conseguiu trancar a porta e impedir a entrada, mas ele escalou uma grade do prédio e acessou a residência delas por meio de uma janela.



A ex-mulher do suspeito pediu ao namorado que se trancasse no banheiro. Contudo, o agressor estava obstinado em fazê-lo sair. Ao tentar intervir e cessar a fúria do ex, a mãe das crianças levou 23 facadas e foi levada às pressas para o Hospital de São Lourenço, onde passou por cirurgia. A sogra do homem, que havia tentado defender a filha, terminou esfaqueada por oito vezes e morreu ainda no local.

Suspeita de suicídio do autor dos ataques

Após buscas, a Polícia Militar achou o corpo do suspeito, por volta das 6h, no bairro São Miguel, em um sítio da família dele. A suspeita é de suicídio.



Em nota enviada ao Estado de Minas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) disse que a perícia esteve no local e que o corpo foi encaminhado ao Posto Médico Legal, onde será submetido a exames. “A causa e circunstâncias da morte serão investigadas”.

Em relação ao homicídio, a Polícia Civil destacou que também encaminhou a perícia ao local, “onde foram realizados os primeiros levantamentos e a coleta de vestígios”.

Por fim, a PCMG afirmou que o corpo da mulher será submetido à necropsia e laudos periciais que têm o prazo de 30 dias para serem concluídos.