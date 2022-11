Homem que ia ser morto por tribunal do crime é resgatado em Patos de Minas

Ação da Polícia Civil na Operação Covardes, em outubro (foto: Divulgação/PCMG)

Um homem pronto para ser eletrocutado foi resgatado pela Polícia Militar (PM) em Patos de Minas neste fim de semana. Ele era jurado pelo chamado “tribunal do crime” e foi encontrado após investigações da operação Covardes, da Polícia Civil, que envolve uma facção criminosa com atuação na cidade do Alto Paranaíba. Mais uma vítima foi encontrada na ação e duas pessoas foram presas.

As vítima tinham sido sequestradas por causa de uma dívida com a facção. Segundo a PM, um homem que seria eletrocutado estava amarrado em uma cadeira com fios desencapados. Tanto ele quanto a outra vítima eram mantidos em uma casa no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Patos de Minas.

Os dois presos foram levados pelos crimes de cárcere privado e tortura. “Tomamos conhecimento de duas pessoas que teriam sido sequestradas e seriam vítimas de tortura e poderiam ser mortas. A Polícia Militar foi até o local e conseguiu encontrar as vítimas. Duas pessoas no local forma presas e a Polícia Civil foi até o local colher dados para ter maiores subestratos para investigação”, disse o delegado de Homicídios de Patos de Minas, Luiz Mauro Sampaio.

Segundo o delegado, um dos sequestrados chegou a ligar para familiares pedindo dinheiro para quitar uma dívida.