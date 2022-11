Empresa produtora de alumina interrompe atividades em Ouro Preto

Actech não informou quantos funcionários serão desligados (foto: Reprodução/Google Street View)

Após sete meses de funcionamento na produção de alumina, a Alumina Chemical Technology, vendida pela Hindalco do Brasil por R$ 1, interrompeu parte das atividades em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (7/11) e 96 pessoas já foram desligadas da empresa.“A empresa já era deficitária já vinha com um acúmulo de prejuízos, fizemos tudo o que podíamos, investimos muito dinheiro lá para torná-la positiva. Até conseguimos muitos ganhos, mas não suficientes para ser lucrativa e agora não temos condições de continuar com os prejuízos mês a mês” relata Maurcío Gontijo, CEO da Terrabel, grupo responsável pela Actech.Segundo a nota, a medida foi baseada em indicadores implantados e monitorados desde o início da gestão para que a empresa procure soluções que viabilizem a fábrica. A Actech informa que está cumprindo com todas as obrigações legais nos desligamentos que estão sendo realizados.“Estamos fazendo de tudo para desligar o mínimo de pessoas, mas vai depender de algumas informações que estamos aguardando até sexta-feira”, afirma Gontijo.Após quase nove anos de atividades em Ouro Preto, a Hindalco do Brasil, do grupo indiano Aditya Birla, foi vendida por R$ 1 para a empresa mineira Terrabel Empreendimentos, especializada em maquinário de terraplanagem e de mineração.Sob nova direção, a empresa trabalha com 435 funcionários, muitos oriundos da antiga empresa.A siderúrgica funcionava sem o licenciamento ambiental expedido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). A nova gestão herdou essa demanda.A Actech tem o seu funcionamento autorizado junto à Semad mediante Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em abril de 2021 e que foi renovado recentemente.