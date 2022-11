110 pessoas são presas em operação da Polícia Federal

Ao todo, 246 mandados foram cumpridos. São 110 mandados de prisão e 136 de busca e apreensão (foto: PF/Reprodução)

A Polícia Federal cumpriu 246 mandados, na manhã desta terça-feira (8/11), em operação com objetivo de desarticular organizações criminosas especializadas no tráfico de drogas, milícia armada e lavagem de dinheiro.

São 110 mandados de prisão e 136 de busca e apreensão cumpridos nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins e Roraima.

Segundo a Polícia Federal, em relação ao tráfico de drogas, indivíduos que forneciam grandes quantidades de cocaína para outros traficantes foram identificados e localizados no Triângulo Mineiro.

Já em relação à milícia, a investigação identificou um grupo atuante na região da baixada fluminense, com atividade voltada à exploração do serviço clandestino de “segurança armada” para o transporte de cargas de grandes empresas.

Esse grupo contava com o apoio de um servidor público da área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro e explorava, também, o comércio ilegal de fuzis.

Os bandidos foram identificados a partir do rastreamento das atividades de célula criminosa localizada na região do triângulo mineiro, especializada na lavagem de dinheiro.

“Tal célula ‘administrava’ inúmeras contas bancárias em nome de terceiros e em nomes falsos, a fim de burlar a ação de órgãos de fiscalização”, explicou a Polícia Federal.

Mais de R$ 1 bilhão foi movimentado durante o período investigado. Parte desse valor era destinado à compra de fazendas, casas, apartamentos, embarcações e veículos de luxo.

As contas bancárias utilizadas no esquema e o patrimônio foram bloqueados por determinação judicial.

A ação contou com apoio da Polícia Penal de Minas Gerais.