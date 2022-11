O carro ficou totalmente destruído após a carreta passar por cima do veículo (foto: CBMMG/Reprodução)

Um motorista, de 20 anos, sobreviveu após uma carreta colidir e passar por cima do seu carro na rodovia MG-424, sentido São José da Lapa -Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (08/11). O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 8h10 e retirou o motorista do veículo. Ele estava sozinho e foi encontrado preso às ferragens, em estado grave, mas consciente. O jovem foi encaminhado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.



O carro ficou totalmente destruído e a carreta, danificada, foi retirada da rodovia na manhã desta terça-feira. O motorista do veículo de carga, que não estava carregado no momento do acidente, não se feriu.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais