Sabará: familiares pedem ajuda para encontrar morador desaparecido

Ronald saiu de casa para trabalhar, mas jamais chegou ao seu destino (foto: Arquivo Pessoal)

Maicon Costa





Ronald César Silva Costa Corrêa, de 34 anos, está desaparecido desde segunda-feira (10/10), quando saiu de sua casa, em Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte, por volta das 5h30 da manhã, para trabalhar e não foi mais visto.

Ronald saiu de Sabará com destino ao Bairro Cidade Nova, em Belo Horizonte (foto: Arquivo Pessoal)

O homem, morador da Rua da Pedreira, no bairro Novo Alvorada, em Sabará, saiu de casa vestido com camisa e calça jeans pretas, cinto verde e uma mochila cinza com detalhes vermelhos. De acordo com familiares de Ronald, ele levava somente uma marmita e seu uniforme de trabalho na mochila.

O homem de 34 anos se dirigia para o Supermercado Epa, unidade do bairro Cidade Nova, em Belo Horizonte, onde era operador de caixa, mas jamais chegou ao seu trabalho.

Segundo a mãe de Ronald Corrêa, após o desaparecimento, familiares tentaram ligar para o celular dele, que, num primeiro momento, foi atendido por outro homem, que afirmou que o aparelho não pertencia a Ronald. Posteriormente, o telefone passou a constar como desligado.

Familiares de Ronald o procuraram em delegacias, hospitais, UPAs e pronto-socorros da RMBH, mas sem sucesso.

As autoridades policiais já foram comunicadas e procuram pelo homem. Quem tiver informações sobre seu paradeiro ou que possam ajudar nas buscas pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo número 0800 2828 197 ou pelo 197.