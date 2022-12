Idoso se afoga dentro de casa, e Minas chega a cinco mortes pelas chuvas

Vítima de 69 anos se afogou dentro de casa ao ter o imóvel invadido pela água da chuva (foto: Pixabay / Reprodução)

A Defesa Civil de Minas Gerais registrou a quinta morte em decorrência do período chuvoso de 2022. O óbito ocorreu em Bertópolis, no Vale do Jequitinhonha, nesse sábado (10/12).





Conforme o órgão, um senhor de 69 anos se afogou dentro da própria casa ao ter o imóvel invadido pela água da chuva. Ele foi encontrado pela mulher, que, junto com vizinhos, tentou abrir o portão, mas o peso da água não permitiu. Uma médica plantonista da cidade constatou o óbito.













Alertas Além disso, mais de cinco mil pessoas tiveram que sair de suas casas em decorrência das chuvas em Minas.De acordo com boletim diário da Defesa Civil , 1.101 pessoas estão desabrigadas e 4.184 desalojadas no estado. Conforme o levantamento, 80 cidades mineiras estão em alerta.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 878 municípios mineiros estão em perigo ou perigo potencial por conta das chuvas intensas.







O aviso é válido até às 10h desta segunda-feira (12/12) e prevê precipitação de até 60 mm/h, além de ventos intensos, risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.