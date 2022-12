Região Leste de BH registrou 64,8% de toda chuva esperada para dezembro

Em 10 dias, BH já registrou mais de 50% do esperado para o mês de dezembro (foto: Ramon Lisboa /EM/D.A Press)

A Região Leste de Belo Horizonte registrou 64,8% de toda a chuva esperada para dezembro nos 12 primeiros dias do mês. Segundo a Defesa Civil, a regional acumulou, até às 6h desta segunda-feira (12/12), 219,8 mm. O esperado para dezembro é de 339,1 mm.

As Regiões Centro-Sul e Oeste seguem logo atrás, com o acumulado de 186,2 mm e 180,6 mm. Em 10 dias, Belo Horizonte registrou mais da metade da chuva prevista para todo o mês de dezembro.Balanço da Defesa Civil municipal indica que, do dia 1º até esse sábado (10/12), choveu 177,6 milímetros (mm), o que representa 52,4% do volume previsto para este mês.

Ainda nesta segunda-feira (12/12), há possibilidade de chuva forte com raios e rajadas de vento na capital.

Acumulado de chuva nas últimas 12 horas

Barreiro 2,8

Centro Sul 43,6

Leste 88,4

Nordeste 3

Noroeste 7

Norte 0

Oeste 20,6

Pampulha 3,4

Venda Nova 0

Acumulado de chuva em dezembro*

Barreiro: 119,4 (35,2%)

Centro Sul: 186,2 (54,9%)

Leste: 219,8(64,8%)

Nordeste: 152,6 (45%)

Noroeste: 166,8 (49,2%)

Norte: 120,4 (35,5%)

Oeste: 180,6 (53,3%)

Pampulha: 168,6 (49,7%)

Venda Nova: 144,2 (42,5%)

Média Climatológica DEZEMBRO 339,1 mm

* até 6h do dia 12

Ocorrências

A Defesa Civil da capital foi acionada 18 vezes entre a noite de sábado (10/12) e a manhã de hoje para ocorrências relacionadas à chuva.

A maior parte dos atendimentos foram para vistorias em imóveis particulares nas regionais Oeste, Leste e Norte.

Confira:

• Abatimento de piso: 1 atendimento

• Abatimento do solo: 1 atendimento

• Alagamento: 1 atendimento

• Desabamento parcial de moradia: 1 atendimento

• Desabamento parcial de muro de arrimo: 1 atendimento

• Deslizamento de encosta: 1 atendimento

• Enchentes /inundações: 6 atendimentos

• Erosão de causa humana: 1 atendimento

• Escorregamentos ou deslizamentos: 1 atendimento

• Trincas: 1 atendimento

• Risco de danificação ou destruição de habitações: 2 atendimentos

• Risco de desabamento de muro de arrimo: 1 atendimento

• Risco de desabamento de muro: 2 atendimentos

• Risco ou ameaça de alagamentos: 1 atendimento