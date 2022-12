Comerciantes de Sabará amargam prejuízos com chuvas

Em uma hora de tempestade, acumulado de chuva registrado em Sabará foi de 87mm (foto: Leandro Couri / EM / D.A Press) Moradores e comerciantes de Sabará contabilizam os prejuízos causados pelas fortes chuvas que têm atingido a cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em menos de um mês, os proprietários de uma padaria localizada no Bairro Córrego da Ilha, perderam dois maquinários. A perda equivale a cerca de R$ 24 mil.





Em uma hora de tempestade o acumulado de chuva registrado na cidade foi de 87mm. O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) considera motivo de alerta quando as chuvas alcançam 60mm por hora. Os bairros mais atingidos foram os da região central, como Centro, Morada da Serra, Alto do Fidalgo e Vila Michel. A Avenida Nova teve que ser interditada devido a queda de um barranco.





Comerciantes afirmam que enchentes têm sido intensificadas por bueiro que não possui vazão suficiente (foto: Leandro Couri / EM / D.A Press)







Outras casas e comércios também foram invadidos pela água. O Abrigo Irmã Tereza de Jesus amanheceu tomado pela lama . Durante a madrugada o volume de chuva dentro do imóvel chegou a cerca de 40 centímetros de altura.





Segundo a supervisora da casa de repouso, Cláudia Moreira Pena, no local moram 27 idosas, com faixas etárias entre 60 e 100 anos. Ela conta que foram momentos de medo e aflição, mesmo com o fim da chuva. “O abrigou funciona há 42 anos e essa foi a primeira vez que isso aconteceu. A água subiu muito rápido, mas à medida que a chuva foi diminuindo a ajuda foi chegando”.

Durante a madrugada o volume de chuva dentro do Abrigo Irmã Tereza de Jesus chegou a cerca de 40 centímetros de altura (foto: Leandro Couri / EM / D.A Press)







Cláudia explicou, ainda, que a limpeza interna da casa só pode ser feita graças a ajuda de voluntários que trabalharam durante toda a madrugada.

Ocorrências

A Defesa Civil Municipal registrou 64 ocorrências na noite de ontem. A maior parte foi de pontos de alagamentos. Ainda de acordo com a prefeitura, houve vítimas e não há pessoas desalojadas ou desabrigadas.





O Corpo de Bombeiros atendeu 19 chamados referentes à chuvas no município. Dez ocorrências relacionadas a inundação, quatro para desabamento, quatro para risco de queda de árvores e uma solicitação de apoio a outro órgão estadual.