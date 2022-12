Chuvas: BH e Contagem vão construir bacias de contenção na Tereza Cristina

Juntas, as bacias poderão represar 755,1 mil metros cúbicos de água, reduzindo os alagamentos e enchentes durante o período de chuvas. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) As enchentes recorrentes na região da Avenida Tereza Cristina, em Contagem, na Grande BH, podem ser finalmente solucionadas. As prefeituras de Contagem e Belo Horizonte planejam construir três bacias de contenção para a água das chuvas no local, que é o ponto de encontro entre os Córregos do Ferrugem e Arrudas. As obras estão previstas para começar em janeiro de 2023.

“A prefeitura vem realizando outras obras ao longo do tempo, mas sem essas três, aquele problema ali não acaba. Tem um histórico de inundações na vila PTO, quando ela existia, e na Avenida Teresa Cristina, na chegada do Ferrugem para baixo. Essas obras são as mais importantes para solucionar esse problema”, comentou Pedro Paulo Ferreira, Subsecretário de Planejamento e Projetos da Prefeitura de Contagem.

As obras devem ter início no dia 2 de janeiro de 2023. A previsão é que elas sejam entregues em fevereiro de 2024, mas Pedro Paulo comenta que a expectativa é que a parte relativa à vazão da água fique pronta antes do próximo período de chuvas, o que já traria benefícios para a população. “Deixar para os últimos dois meses apenas alguns acabamentos, mas que para o próximo período chuvoso já tenha resultado. Vamos depender que a obra ocorra normalmente”, acrescentou.





Enchentes

Neste final de semana, mais de duzentas pessoas tiveram que sair de suas casas em Contagem devido à forte chuva que atingiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Conforme a Defesa Civil da cidade, 210 moradores ficaram desalojados e 16 desabrigados. Em duas horas, o volume de água correspondeu ao previsto para todo o mês de dezembro.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira