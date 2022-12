Alerta: BH pode ter chuva de granizo nesta segunda (12/12)

Todas as regiões de Belo Horizonte estão em alerta de probabilidade de queda de granizo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Todas as regiões de Belo Horizonte estão em alerta para a possibilidade de queda de granizo nas próximas horas. O aviso foi emitido pela Defesa Civil da capital e é válido até as 18h desta segunda-feira (12/12).





A recomendação do órgão é que a população redobre a atenção e adote medidas de proteção como: não permanecer em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos, e não se abrigar embaixo de árvores.





Emissão de alertas

Os moradores de BH podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.