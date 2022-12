Sobe para sete o número de mortos pelas chuvas em Minas Gerais

Região de Venda Nova, segundo o informativo, foi a mais atingida nas últimas 12 horas pelas chuvas, com 82 milímetros (foto: Renata Galdino/Arquivo - 09/11/22) Duas pessoas morreram nas últimas 24 horas em decorrência das fortes chuvas que atingem Minas Gerais. Com isso, chega a sete o número de óbitos no período chuvoso no estado, conforme aponta novo balanço da Defesa Civil estadual divulgado na manhã desta terça-feira (13/12). Além disso, 80 municípios seguem em situação de emergência.

Também na segunda-feira, uma idosa de 66 anos se afogou em Presidente Bernardes, na Zona da Mata, após cair dentro de um córrego, que transbordou devido a forte chuva.

De acordo com uma testemunha, a vítima voltava junto com duas sobrinhas de uma novena. Ao chegarem a um trecho que estava alagado, elas resolveram passar. Em dado momento, a vítima se desequilibrou, caiu e foi levada pela correnteza até o córrego, onde morreu afogada. A Polícia Militar localizou o corpo às margens do local, explica a Defesa Civil.





O balanço divulgado nesta manhã mostra também que o estado contabiliza 80 cidades em situação de emergência com 1.101 desabrigados – que necessitam de abrigo público – e 4.196 desalojados – que se deslocaram para casa de parentes ou amigos.

região de Venda Nova , ainda segundo o informativo, foi a mais atingida nas últimas 12 horas pelas chuvas, com 82 milímetros. Na sequência vêm as regiões Leste, Centro-Sul e Pampulha.



“Nesta terça-feira, as condições meteorológicas são favoráveis a intensificação das áreas de instabilidade sobre o Brasil central com isso, pancadas de chuva, localmente forte, devem ocorrer em boa parte de Minas Gerais”, pontua a Defesa Civil estadual.